Лимиты по кредитным картам в первом полугодии нынешнего года выросли в среднем по России на 13,5%. В лидерах роста — восточные регионы страны. Об этом говорят результаты исследования Национального бюро кредитных историй (НБКИ), с которыми ознакомились «Известия». Однако ситуация в Москве, где этот показатель снизился на 7,8%, отличается от подавляющего большинства российских регионов. Эксперты связывают это с особенностями кредитования в столице и закредитованностью московских клиентов. При этом рост среднего размера лимита по кредитным картам, по их мнению, свидетельствует о постепенном восстановлении докризисного аппетита банков к риску.

По данным НБКИ, в среднем по России банки готовы предоставлять держателям своих карт 52,8 тыс. рублей в качестве кредитного ресурса. Из всех регионов РФ самый существенный рост с начала года отмечен в Бурятии, где средний размер лимита вырос на 44,1%. Более чем на 40,4% поднялись лимиты в Амурской области, почти на 38% — в Якутии и на 37% — в Хабаровском крае.

В абсолютных величинах самый большой средний размер кредитного лимита оказался в Москве, где он составил немногим более 91 тыс. рублей, снизившись по сравнению с данными на начало года (98,9 тыс. рублей). На втором месте — Чукотский автономный округ, в котором банки готовы открывать клиентам карты на 90,47 тыс. рублей, что на 13,3% больше, чем в начале года.

В Чечне, Ингушетии, Калмыкии, а также в Ивановской и Костромской областях зафиксированы не только самые низкие размеры лимитов, составляющие менее 40 тыс. рублей, в этих регионах банки сократили кредитные ресурсы клиентам на 6–18%.

— Несмотря на существующие риски, банки продолжают увеличивать как темпы выдачи кредитных карт, так и (в большинстве регионов) средние размеры лимитов по ним, — пояснил «Известиям» генеральный директор НБКИ Александр Викулин.

По его словам, ситуация в сфере «карточного» кредитования свидетельствует о том, что банки стараются максимально эффективно управлять кредитным риском и минимизировать потери. В том числе это делается за счет активного использования банками системы оперативного мониторинга финансового поведения заемщиков.

Вице-президент Ассоциации региональных банков «Россия» Ян Арт считает положительную динамику по лимитам «нормальной эволюцией» банковского кредитования.

— Они (банки) понемногу сокращают потребительские кредиты и увеличивают овердрафты, — сказал он «Известиям», отметив, что держатель карты — более предсказуемый и прозрачный клиент.

Сокращение лимитов в Москве при высоких абсолютных показателях относительно всей России эксперты помимо закредитованности объясняют еще и агрессивной политикой банков по привлечению клиентов.

— Банки в столице ведут активную политику по привлечению новых заемщиков в том числе в рамках программ POS-кредитования, то есть выдачи кредитов на определенные товары непосредственно в торговых точках. А на новых клиентов, как правило, устанавливается низкий лимит. Таким образом, большое число привлеченных клиентов снижает средний показатель, — заявил «Известиям» генеральный директор компании «Финам» Владислав Кочетков.

Председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей (КонфОП) Дмитрий Янин предостерегает, что активность кредитных организаций может привести к еще большей закредитованности россиян.

— Банки стимулируют беззалоговое кредитование текущих расходов граждан, очевидно, считая, что кризис уже позади. Клиенты также смотрят на ситуацию слишком оптимистично и недооценивают риски, — сказал он «Известиям».

По словам Янина, необеспеченные кредиты, в том числе кредитные карты, являются основным генератором персональных банкротств.

— Это приведет к ухудшению качества заемщиков, просроченным платежам, и в конце концов банки через какое-то время начнут сокращать лимиты, — полагает защитник прав потребителей.

Малообеспеченные слои населения тратят на обслуживание кредитов в среднем 40% дохода при безопасном уровне в 25%. В условиях наращивания необеспеченного кредитования ситуация будет только усугубляться, считают в КонфОП.