«Разрешено всё, что не запрещено законом», — такую позицию о запретах в интернете выразил президент РФ Владимир Путин на встрече с воспитанниками центра «Сириус», где он общается с одаренной молодежью в рамках проекта «Недетский разговор»

«В интернете должно быть разрешено всё, что не запрещено законом. Скажем, распространение наркотиков, пропаганда терроризма, «группы смерти». Мы что, должны предоставить право всем заниматься этой деструктивной, по сути, преступной деятельностью? Нет, конечно. Общество должно себя оградить от преступных посягательств», — сказал Путин.