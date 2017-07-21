СУ СКР по Астраханской области проводит проверку по факту смерти на улице 27-летнего жителя Астрахани. Причиной его смерти стала кровопотеря. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Как сообщает ресурс «Астрахань 24», мужчина погиб по нелепой случайности. Он пытался перелезть через забор дома и в какой-то момент порезал локтевую артерию. В результате сильной кровопотери он скончался на месте.

Сейчас все обстоятельства случившегося уточняются. Уже известно, что астраханец во время случившегося был пьян.