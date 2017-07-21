В рамках конкурса «125 идей для города», который приурочен к юбилею Новосибирска, местная жительница предложила построить специальный будки для курильщиков.

Женщина предлагает установить стеклянные будки для курильщиков в местах скопления народа. Она считает, что это необходимо для действующего закона о запрете курения в общественных местах, потому что, по ее мнению, под данным термином необходимо понимать весь город, сообщает ИА FlashSiberia.

Местная жительница считает, что, даже отойдя от объекта на положенные 15 м, дым от сигарет всё равно может доноситься до того, кто курит. Комиссия конкурса пока не рассматривала данное предложение. Всего из представленный идей выберут 125, которые должны улучшить жизнь города. Выбранные проекты реализуют под контролем мэрии Новосибирска.