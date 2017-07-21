Участники экспедиции Минобороны России нашли на дне Черного моря советский торпедный катер АКА-76, затонувший при налете немецкой авиации. При затоплении погибли 10 моряков, их останки не обнаружены, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на оборонное ведомство.

«У мыса Панагия в районе якорной стоянки, недалеко от затонувшего в 1914 году парохода «Казбек» обнаружен и идентифицирован торпедный катер AКA-76, который был потоплен 17.11.1943 года немецкой авиацией в ходе Керченско-Эльтигенской десантной операции», —сообщили в Минобороны.

В настоящее время участники экспедиции пытаются поднять на поверхность вооружение катера.

В этом году экспедиция Минобороны отправилась на остров Матуа в Охотском море, где во время Второй мировой войны находилась японская военная база.