Молодой человек, вооруженный куском асфальта, ворвался в офис микрофинансовой организации и потребовал деньги. Ущерб от его действий составил 70 тыс. рублей. Мужчина задержан.

В городе Белорецке на улице Карла Маркса в районе 14:00 в офис ворвался неизвестный в маске и стал угрожать сотруднице организации. Он ударил по стеклянной перегородке и потребовал от девушки деньги, сообщает ИА «МедиаКорСеть».

Получив денежные средства в размере 70 тыс. рублей, злоумышленник запустил в менеджера куском асфальта. Девушка не пострадала. Мужчину уже задержали. Им оказался ранее судимый 28-летний местный житель. Деньги злоумышленник успел потратить на съемную квартиру, телефон и одежду.