Дочь погибшего политика Бориса Немцова просит отменить назначенный приговор убийцам за совершенное преступление и вернуть дело в прокуратуру. Об этом сообщил представитель Жанны Немцовой, адвокат Ольга Михайлова.

Защита отметила, что сторона дочери оппозиционного политика не согласна с приговором Московского окружного военного суда и считает, что нужно переквалифицировать статью по делу убийства Немцова на статью 277 УК РФ («Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля»).

По словам Михайловой, представители защиты Немцовой многократно просили о переквалификации обвинения, ссылаясь на то, что Борис Немцов являлся депутатом Ярославской областной думы, сопредседателем партии ПАРНАС.

Напомним, Немцов был убит 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в Москве. Основному фигуранту дела, Зауру Дадаеву, суд назначил наказание в виде 20 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Остальные участники убийства получили сроки от 11 до 19 лет заключения.