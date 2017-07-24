В российском прокате — «Ужас Амитивилля: Пробуждение» ― фильм ужасов режиссера Франка Халфуна, где самый известный проклятый дом Америки зазывает новых жертв. В одной из главных ролей ― Дженнифер Джейсон Ли из «Омерзительной восьмерки» Квентина Тарантино.

У рыжеволосой неформалки Белль (Белла Торн) есть брат-близнец Джеймс, который вот уже два года находится в коме. Все деньги семьи уходят на его лечение. Чтобы как-то свести концы с концами, Джоан (Дженнифер Джейсон Ли), мать Белль, решает переехать в новый дом. В выпускном классе девушке приходится менять школу и всех друзей. А завести новых пока не получается. Все хихикают за спиной и тыкают пальцем, пока одна добрая душа не открывает глаза: Белль невольно стала героиней момента, ведь она теперь живет в том самом проклятом доме Амитивилля.

Как бы ни убеждало название фильма, это никакое не «Пробуждение», а настоящий закат. Про Амитивилль сняли уже много фильмов (в одном как-то сыграл даже Райан Рейнольдс), но такого еще не было никогда. Это, по нынешним временам, совершенно диковинное зрелище ― в прокате такое встретишь нечасто. Картинка темная и мутная, какого-то телевизионного качества, причем телевидение, видимо, 1970-х годов. Герои играют в гротескно-преувеличенной манере «мыльной оперы». Поначалу даже кажется, что это пародия на хоррор-штампы, но нет ― это действительно только кажется.

Любопытных (да и то на безрыбье) вещей там всего две. Ближе к концу припасен забавный сюжетный поворот, но ждать его приходится слишком долго. Интересно также и то, что во вселенной фильма все (кроме Белль, кажется) знают про проклятие дома. Герои даже в один момент смотрят тот самый первый и самый удачный фильм Стюарта Розенберга 1979 года, но всё равно поступают максимально глупым способом. Последнее, впрочем, тоже «изобретение велосипеда», топорное воспроизведение постмодернистских находок «Крика» Уэса Крейвена.

Почему так произошло? Исходные данные вызывали скорее позитивные ожидания. Режиссер Франк Халфун (он же сценарист) ― автор второго ряда некогда мощной французской волны «новых страшных», которая, правда, не оправдала надежд и ничего, кроме пары жутких фильмов, не оставила. На ведущих ролях ― сплошь известные артисты. Белла Торн ― звезда подростковых сериалов. Главный «злодей» Камерон Монахэн запомнился многим в «Бесстыдниках». Дженнифер Моррисон из «Доктора Хауса» играет тетушку Белль. А «мать» Белль, Дженнифер Джейсон Ли, ― без скидок, выдающаяся актриса.

Дело, очевидно, в запутанной производственной истории. Первоначально, на волне успеха мокьюментари вроде «Паранормального явления», фильм планировалось сделать в стилистике «найденных пленок». Главными героями должны были стать амбициозные тележурналисты, приехавшие снимать фильм про тайны проклятого дома. Потом одна компания купила другую компанию, сменился режиссер, а с ним и концепция, тем временем подсократился бюджет, а с ним иссякла и фантазия создателей. Самые зловещие моменты, где героиня бредет по темным комнатам, легко превращаются в гомерически смешные. Напугать это может только школьника, да и то вряд ли.

Оригинальный «Ужас Амитивилля» был откровенно социальным хоррором. Нужда заставляла героев терпеть все причуды странного дома, потому что им некуда было больше идти. Когда ты беден, лучше дом с чертовщиной, чем вообще никакого дома. После всех продолжений и перезапусков эта простая идея была выхолощена до простого штампа, но даже хоррор-аттракциона взамен мы не получаем. По итогам просмотра становится жаль не героев, а потраченных денег ― и это уж совсем дурной знак.