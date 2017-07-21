В российском прокате — один из самых ожидаемых фильмов года: «Дюнкерк» Кристофера Нолана. Обращение режиссера «Интерстеллара» и «Начала» к событиям Второй мировой войны интриговало не меньше, чем почти полное отсутствие сюжетных подробностей. Но, как оказалось, сюжета как такового здесь практически и нет, а авторство Нолана чувствуется прежде всего в обескураживающе дерзкой концепции: решить всю картину как единую батальную сцену.

История эвакуации британских солдат из окруженного немцами французского городка Дюнкерк поначалу кажется типичным голливудским фильмом о войне. Главные герои — англичанин и француз — пытаются попасть на один из кораблей, отправляющихся в Англию. Но эсминцев слишком мало (Черчилль бережет силы, предвидя вторжение фашистов на остров), а гитлеровские самолеты осыпают побережье бомбами. Стрельба, взрывы, крики и нервная музыка Ханса Циммера нагнетают напряжение.

Затаив дыхание, зритель ждет скорого окончания или хотя бы паузы в зубодробительном экшене, после которого по логике должна следовать романтическая история, беседы героев по душам или сцены мирной жизни — просто для контраста. Но режиссер и не думает снижать накал военных страстей: в небе сражаются истребители, корабли один за другим тонут...

Нарастающее ощущение, что «чего-то в супе не хватает», где-то через час экранного времени сменяется пониманием авторской идеи: отказаться от привычных компонентов киноповествовании и сосредоточиться на отчаянной попытке спасения. Война, по Нолану, — животный страх и стремление выжить. Всё остальное несущественно.

Зрителю вряд ли удастся запомнить имена героев. Немецких солдат и вовсе не видно: враг предельно обезличен. Это противоборство даже не «хороших наших» и «плохих чужих», а просто Человека и Смерти. Причем Нолан не пытается усилить сострадание, очеловечив героев какими-то личными подробностями. Наоборот, заставляет нас переживать за них уже потому, что это живые люди.

Кажется, «Дюнкерк» снят вопреки всем драматургическим законам . Здесь даже явной кульминации нет, поскольку кульминационным можно считать практически каждый момент. Да и диалоги, надо полагать, уместились бы на одной странице — за исключением пары пафосных сентенций в течение двухчасовой ленты персонажи выкрикивают лишь простейшие фразы, связанные с процессом эвакуации. Поэтому смотреть фильм непросто и сказать, что он по-настоящему трогает или впечатляет, тоже нельзя.

Но вот парадокс: все недостатки «Дюнкерка» можно расценить одновременно и как его достоинства. И главное из них — попытка сделать нечто отличное от того, к чему мы привыкли в военном кино, показать войну не как увлекательную историю, а как патовую ситуацию: ад на земле, воде и в небе. И в конечном счете впечатляет именно эта идея, а не то, как фильм снят и сыгран.

Хотя и по этой части всё добротно, но, строго говоря, чтобы поставить качественные экшен-сцены, не нужно быть Кристофером Ноланом. А вот для получения согласия от киностудии на подобную авантюру — недешевую и сомнительную с точки зрения кассовых перспектив — иметь в фильмографии пару-тройку миллиардных блокбастеров просто необходимо.

Как и полагается большому художнику, Нолан готов поставить на карту свою репутацию сверхприбыльного режиссера ради дерзкого кинематографического эксперимента. Хотя, кто знает, может, и на этот раз он выйдет победителем по всем фронтам.