Импорт зонтов в Россию за первые пять месяцев 2017 года вырос в 2,5 раза по сравнению с тем же периодом 2016-го. Больше всего нарастили поставки в РФ Белоруссия и Китай. Ритейлеры, в свою очередь, также отмечают двукратное увеличение продаж этих аксессуаров. По мнению экспертов, основной причиной роста спроса на зонты стала дождливая погода, а увеличение импорта обусловлено отсутствием производства зонтов в России.

По данным Федеральной таможенной службы (ФТС) и Центра международной торговли (ЦМТ), с января по май 2017-го в Россию ввезли 5 млн штук зонтов, тогда как годом ранее за тот же период — лишь 1,9 млн.

В первую очередь непогода в России помогла импортерам зонтов из Белоруссии и Китая — с января по май из этих стран было поставлено 2,6 млн штук и 2,2 млн штук зонтов соответственно. К слову, в 2017 году Белоруссия стала крупнейшим поставщиком зонтов в Россию впервые. В 2016 году она занимала второе место, уступая Китаю 20% от объема поставок. А в 2015 году и вовсе была шестой, отстав от лидировавшей КНР почти в 200 раз.

Замыкают пятерку лидеров Казахстан (8,7 тыс. штук), Германия (8,5 тыс.) и Камбоджа (7,8 тыс.). Стоит отметить, что в 2016 году из последней зонты не поставлялись.

Всего импорт этой категории товаров в нынешнем году оценивается в 201,7 млн рублей ($3,5 млн). Это на 40% больше, чем с января по май в 2016 году. В прошлом году на закупки зонтов было потрачено 144 млн рублей ($2,1 млн).

Гендиректор исследовательского центра «Международная торговля и интеграция» Владимир Саламатов считает, что Белоруссия смогла поставить недорогие зонты в таком количестве благодаря налаженному собственному производству в стране.

— Для производства они используют собственные ткани, — рассказал «Известиям» эксперт. — Кроме того, у России и Белоруссии налажена логистика. Не составляет проблем переправить товар и по авиа- и железнодорожным направлениям, а также автомобильным транспортом.

Президент Национальной торговой ассоциации Вадим Зуйков считает, что причина роста импорта зонтов — дождливая погода в стране.

— В России нет собственного производства зонтов, а потребность в этом году была высокой, как никогда ранее. Поэтому наши импортеры подсуетились и организовали поставки. Если так массово импортировали — значит, росли и розничные продажи, — считает эксперт.

В Росстате подтвердили рост импорта, но отметили, что отдельно статистическая информация о розничных продажах зонтов не собирается.

Директор Ассоциации компаний розничной торговли АКОРТ (объединяет «Ашан», X5 Retail Group, «Дикси», «Магнит» и другие крупнейшие сети) Владимир Ионкин в разговоре с «Известиями» отметил рост розничных продаж зонтов.

— В 2010 году выстраивались в очередь за кондиционерами, а сейчас нужны зонты. Это сезонный фактор, — сказал он.

Директор по маркетингу торговой сети «Перекресток» Дмитрий Медведев также отметил повышение спроса на зонты.

— В связи с холодной и дождливой погодой в европейской части России более чем на 100% по сравнению с июнем прошлого года выросли продажи зонтов, — подтвердил представитель ритейлера. — При этом в июне продажи безалкогольных напитков, пива и мороженого снизились, но мы видим, что популярнее, чем прошлым летом, стал крепкий алкоголь.

В Минпромторге не смогли предоставить оперативных комментариев о состоянии производства зонтов в России.