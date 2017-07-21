С иском о банкротстве завода Nissan в Санкт-Петербурге обратился в суд юрист из Набережных Челнов Евгений Минеев. Претензии предъявляются к ООО «Ниссан Мэнуфэкчуринг РУС». В чем их суть, пока неизвестно.

Как уточняет ИА «Невские новости», заявление было подано 19 июля. Оно пока не принято к рассмотрению.

Ранее сообщалось, что с осени автомобильный завод будет работать в две смены и на производстве появится около 450 новых рабочих мест.

Напомним, Игорь Бойцов в начале этого года был назначен вице-президентом ООО «Ниссан Мэнуфэкчуринг РУС». Он также стал гендиректором предприятия Nissan в Петербурге. Ранее он возглавлял завод Renault.

Сама компания Nissan Group пришла в Россию в 2004 году. В прошлом году она продала более 92 тыс. автомобилей трех брендов. Около трети было сделано на предприятии в Петербурге.