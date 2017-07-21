Более 600 остановок общественного транспорта с бесплатным доступом к Wi-Fi установлено в столице. Об этом рассказал генеральный директор ГУП «Мосгортранс» Евгений Михайлов.

Гендиректор предприятия рассказал в интервью агентству городской информации «Москва», что остановки нового поколения устанавливаются в рамках больших реконструкций, как, например, «Моя улица».

По словам Михайлова, у «Мосгортранса» нет задачи провести интернет на каждую остановку. Доступ к Wi-Fi обеспечивается на остановках с наибольшим потоком пассажиров.

Михайлов отметил также, что электробусы, которые будет закупать «Мосгортранс», оснастят USB-зарядками и Wi-Fi.

В сети Wi-Fi наземного транспорта столицы в общей сложности зарегистрированы порядка 4,4 млн уникальных пользователей. Ежедневно осуществляется около 100 тыс. сессий, сообщает сетевое издание m24.ru.