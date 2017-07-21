Американский суд признал виновной в убийстве мужа после изучения «показаний» попугая.

Как сообщает «Федеральное агентство новостей», в 2015 году Гленна Дюрэм застрелила собственного мужа. По данным следствия, женщина выпустила в него пять пуль. Затем она попыталась совершить суицид.

Как оказалось, убийство произошло возле клетки с попугаем. После смерти мужа птица постоянно повторяла «не стреляй».

Прокурор решил, что вряд ли животное сможет выступить в суде свидетелем, однако показания принял. Суд признал Дюрэм виновной.