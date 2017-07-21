Жертвой протестов в Венесуэле стал еще один человек
Жертвой венесуэльских протестов стал еще один человек. Прокуратура латиноамериканской страны начала расследование по факту его гибели.
Как отмечает ведомство, еще три человека получили ранения. Инцидент произошел в городе Лос-Текес в штате Миранда на севере республики.
По данным местных СМИ, молодой человек скончался от огнестрельного ранения. Свидетели сообщают, что в протестующих стреляли сотрудники полиции и члены проправительственных вооруженных группировок, более известных как «колективос».
В четверг по всей Венесуэле проходит забастовка и акции протеста, созванные оппозицией. Их участники требуют от правительства отменить выборы в Конституционную ассамблею.