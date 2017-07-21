Жертвой венесуэльских протестов стал еще один человек. Прокуратура латиноамериканской страны начала расследование по факту его гибели.

Как отмечает ведомство, еще три человека получили ранения. Инцидент произошел в городе Лос-Текес в штате Миранда на севере республики.

По данным местных СМИ, молодой человек скончался от огнестрельного ранения. Свидетели сообщают, что в протестующих стреляли сотрудники полиции и члены проправительственных вооруженных группировок, более известных как «колективос».

В четверг по всей Венесуэле проходит забастовка и акции протеста, созванные оппозицией. Их участники требуют от правительства отменить выборы в Конституционную ассамблею.