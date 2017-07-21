Долларовые депозиты теряют популярность среди граждан России на фоне укрепления национальной валюты. Об этом свидетельствуют данные опроса Национального агентства финансовых исследований (НАФИ) и официальная статистика Банка России.

Как следует из опроса НАФИ, доля валютных вкладчиков по сравнению с 2014 годом сократилась на 6% — с 19% до 13%, больше также стало тех россиян, которые поверили в рубль и стабилизацию национальной валюты по отношению к американскому доллару.

В качестве основной причины утраты доверия к американской валюте эксперты видят проведенную ЦБ РФ дедолларизацию банковских вкладов, которая позволила рублю в первом полугодии 2017 года укрепиться к доллару на 3,7%.

Доходность по рублевым вкладам сейчас находится на уровне 7–8% годовых.

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Россияне поверили в рубль