Президент Молдавии Игорь Додон заявил о том, что не допустит нового военного конфликта в Приднестровье. Он также выразил готовность пойти на компромисс с Тирасполем.

— Силового варианта для Приднестровья быть не должно. Я считаю, что проблему нужно решать только путем переговоров, а нам необходимо идти навстречу друг другу, — подчеркнул политик в своей беседе с корреспондентом «Известий».

Президент Молдавии также призвал не обращать внимания на сообщения о якобы агрессивных планах Кишинева, заявив, что не допустит новой войны.

По словам Додона, военный сценарий может поставить крест на молдавской государственности.

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Додон не допустит новой войны в Приднестровье