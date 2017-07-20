Американский предприниматель Илон Маск объявил, что его The Boring Company получила устное разрешение на строительство тоннеля, который соединит Нью-Йорк и Вашингтон.

Движущийся в тоннеле скоростной пассажирский поезд сможет преодолевать 250 км между двумя городами за 29 минут, сообщил Маск в Twitter.

«Только что получил устное разрешение правительства на строительство The Boring Company подземной линии гиперпетли Нью-Йорк — Филадельфия — Балтимор — Вашингтон», — написал глава бизнесмен.

Он добавил, что линия будет проходить из центра одного города в центр другого. По словам Маска, для обеспечения подъема и спуска людей в тоннели, будут построены десятки лифтов в каждом городе.

Проект сверхскоростного пассажирского поезда Маск анонсировал в 2013 году. Такие составы будут двигаться по тоннелям с разряженным воздухом и смогут развивать скорость до 1000 км/ч.