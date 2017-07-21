Изменения федерального избирательного законодательства, направленные на повышение конкурентности выборов, сопровождаются изменениями в региональных законах, ведущими к сокращению электоральных возможностей политических партий. Такой вывод содержится в докладе экспертов Комитета гражданских инициатив (КГИ), посвященном анализу региональных и муниципальных выборов, которые пройдут в России 10 сентября 2017 года. По мнению экспертов, региональный законодатель не входит в противоречие с федеральным, а всего лишь «запаздывает».

В документе, который имеется в распоряжении «Известий», отмечается, что осуществленное весной 2017 года изменение избирательного законодательства, которое распространяется в том числе и на текущие региональные кампании, создает потенциал для существенного увеличения корпуса реальных избирателей, а также может привести к повышению конкурентности и гласности выборов. Одновременно с этим эксперты указывают, что «попытки либерализации избирательного законодательства на федеральном уровне сопровождаются изменениями в региональных законах, ведущими к сокращению электоральных возможностей политических партий».

«В частности, сохраняется тренд на снижение численности депутатского корпуса, что ведет к увеличению размеров избирательных округов и удорожанию избирательных кампаний, снижает шансы на избрание оппозиционных кандидатов, обычно имеющих существенные проблемы с финансовыми и организационными ресурсами», — говорится в докладе КГИ.

Глава Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов полагает, что региональный законодатель медленнее реагирует на изменения, связанные с либерализацией и созданием больших возможностей для проведения конкурентных выборов.

— Скорее здесь можно говорить о том, что региональный законодатель всегда консервативнее. Нужно какое-то время, пока сигнал, который сформировался в федеральном центре, дойдет до регионального и муниципального уровня, — подчеркнул эксперт в разговоре с «Известиями».

Отдельное внимание в докладе уделяется вопросу «муниципального фильтра» на выборах губернаторов. Эксперты подчеркнули, что несмотря на широкое обсуждение возможных изменений этой нормы, выборы глав субъектов РФ в 2017 году будут проходить с применением «муниципального фильтра», серьезно сокращающего количество и спектр реальных кандидатов.

В докладе отмечается, что только в Белгородской, Кировской и Ярославской областях установили долю необходимых для регистрации кандидата в губернаторы подписей на нижнем уровне (5%). В Пермском крае и Саратовской области доля подписей установлена на уровне 6%, в пяти регионах — 7%. Свердловская область впервые с 2012 года установила барьер с долями (7,9%) — первый случай с 2012 года, когда барьер установлен в десятых долях, почти такой же процент (8%) установлен в Калининградской области, 9% — в Республике Марий Эл, и максимально допустимое требование (10%) — в Севастополе, Новгородской и Томской областях.

При этом, по словам авторов исследования, демократизация губернаторских выборов ограничилась, в основном, введением прямых выборов губернатора Севастополя, а также снижением «муниципального фильтра» с 8% до 5% в Ярославской области.

«Практически во всех регионах ни одна оппозиционная партия самостоятельно без помощи иных партий не имеет возможностей преодолеть муниципальный фильтр», — утверждают авторы документа.

С 2015 года региональные законодатели сами определяют, допускать ли на муниципальных выборах голосование «против всех». В докладе КГИ отмечается, что в немногих регионах, которые за последние годы вернули графу «против всех», вновь начался процесс ее отмены.

В 2015 году голосование «против всех» было предусмотрено в законах шести регионов. Однако уже в 2016 году данная строка в бюллетене была отменена в Карелии и Вологодской области. В конце мая 2017 года в законы Республики Саха (Якутия) и Тверской области были внесены изменения, исключающие строку «против всех».

Один из авторов доклада, эксперт КГИ Аркадий Любарев, заметил, что таким образом убирается важный «индикатор неблагополучия», который мог бы показать реальную оценку населением муниципальных властей.

Дмитрий Орлов, напротив, характеризует этот тренд как исключительно положительный — по его словам, норма, допускающая голосование «против всех», является «архаической и стимулирующей безответственность избирателя». А по мнению президента Фонда «Петербургская политика» Михаила Виноградова, в этой графе не заинтересованы ни лояльные к власти, ни оппозиционные кандидаты и партии.