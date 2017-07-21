На этой неделе стало ясно, что многие аспекты российско-американских отношений смешались в одну большую проблему. Любые шаги на межгосударственном уровне и даже самые, казалось бы, элементарные события вызывают в США массу дискуссий и подозрений, приводят к поискам «тайного» умысла. Такова современная американская политическая реальность, с которой приходится иметь дело.

Известие о назначении новых послов в Вашингтоне и Москве утонуло в массе сообщений о «неформальной», «секретной» встрече Владимира Путина и Дональда Трампа в Гамбурге и развернувшейся дискуссии о судьбе российской дипсобственности в США. Но обо всем по порядку.

Дональд Трамп, никогда не занимавший государственных должностей, испытывает немалые трудности при формировании своей администрации и назначениях на важные государственные посты. Вот и вопрос с назначением нового посла в Москву тянулся несколько месяцев, и только на днях было официально объявлено, что им станет Джон Хантсман. Он хорошо известен в США: занимался политикой, был на государственной и дипломатической работе при четырех президентах, начиная еще с Рейгана. С 2005 по 2009 год работал губернатором штата Юта с рейтингом одобрения в 90%. На дипломатическом поприще он отметился работой в качестве посла США в Сингапуре (1992–1999) и Китае (2009–2011).

При этом, будучи в Пекине, он оказался в центре дипломатического скандала в 2011 году. Китайские власти заблокировали упоминание его имени и сайта посольства США в поисковиках после того, как в сети появилось видео, изображавшее посла Хантсмана дающим интервью на фоне одного из протестных выступлений китайских студентов по типу «арабской весны». Свою должность посла в Пекине Хантсман был вынужден покинуть якобы под предлогом участия в президентских выборах 2012 года в качестве одного из кандидатов от Республиканской партии.

Он действительно выставил свою кандидатуру, но затем отказался от ведения избирательной кампании в пользу своего родственника, тоже мормона и республиканца Митта Ромни. Хантсман известен как сторонник жесткого курса в отношении России. У него было немало расхождений с Дональдом Трампом по многим вопросам внешней политики. Правда, президент Барак Обама характеризовал его в 2009 году как «консервативного технократа-оптимиста с умеренными позициями», а бывший посол в России Майкл Макфол назвал его назначение «потрясающим выбором». Макфол считает, что резюме Хантсмана — бизнесмен, политик, государственный деятель — должным образом оценят в Москве. Для российской стороны важнее, конечно, не это, а тот политический курс, который будет отстаивать в Москве новый посол, и насколько хорошо он будет взаимодействовать с президентом Трампом.

Хантсман начинает свою работу в сложный период российско-американских отношений. Известие о его назначении совпало с очередной «сенсацией». Американские журналисты вдруг узнали, что Трамп, «о ужас», еще раз беседовал с Путиным на обеде в Гамбурге. И на этой встрече не присутствовал никто из американской делегации, а переводил разговор личный переводчик Путина. Разговор сразу же вызвал беспокойство у демократа Бена Кардина из комитета по внешней политике сената США. Хотя председатель этого комитета республиканец Боб Коркер отмел все подозрения.

В прессе разговор Трампа и Путина сразу же связали с вопросом о возвращении России дипсобственности, которую президент Обама в декабре 2016 года распорядился отобрать и объявил о высылке 35 российских дипломатов из США. Россия тогда не стала предпринимать зеркальные меры, рассчитывая, что новая администрация будет менять подход в отношениях. Однако время идет, собственность не возвращается, а новым дипломатам, которые готовились выехать на смену высланным, не дает визы уже действующая администрация. Это заставило Россию вновь поднять вопрос о возможных ответных мерах.

Администрация Трампа явно тянула время, но в конце концов решилась начать переговоры с представителем России. Встреча замглавы МИДа Сергея Рябкова и замгоссекретаря Томаса Шеннона, как заявил Госдеп, «отразила дух доброй воли», но вопрос до конца не решили. Переговоры и поиск взаимоприемлемого выхода из положения будут продолжены. Конечно, в таких условиях очень трудно добиваться прогресса в отношениях, по крайней мере до тех пор, пока не закончится расследование ФБР о так называемых российских связях Трампа и не перестанут появляться связанные с этим ложные «сенсации», ставящие действующую администрацию в положение оправдывающейся стороны. Кроме того, остается в подвешенном состоянии законопроект о новых санкциях в отношении России. Все это свидетельствует о том, что быстрого разрешения накопившихся проблем и острых вопросов ожидать не стоит. Остается ждать и наблюдать за новыми буднями политической реальности Америки.

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