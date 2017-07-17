Надежды на политическое сближение России и США слабеют: новый американский президент Дональд Трамп пока не решается начать масштабную перезагрузку отношений с Москвой. В активности его сдерживают конгрессмены, которые вдобавок ратуют за принятие дополнительных ограничительных мер в отношении России. И администрация Белого дома уже принципиально согласилась с очередным законопроектом об ужесточении санкций — пакет ограничений предписан России и Ирану.

Правда, один из пунктов документа Трампа не устраивает — он возмущен попытками парламентариев ограничить президентские полномочия. Момент в том, что новый свод правил в случае его желания снять санкции с Москвы фиксирует новую необходимость — регламент предписывает обязательную процедуру голосования конгресса. Поэтому законопроект ждет доработка, и только после нее последует повторное рассмотрение.

В случае утверждения этого документа американским компаниям и частным лицам будет запрещено участвовать в финансировании российских нефтегазовых проектов, а также технологически их поддерживать.

Но новый пакет санкций в стратегическом смысле может сильно навредить стране-эмитенту. Нью-йоркское издание The Wall Street Journal (WSJ) предупреждает, что рассматриваемый законопроект об усилении санкционного режима в отношении России, если будет принят, нанесет внушительный финансовый урон американским нефтегазовым концернам.

Газета ссылается на оценки вице-президента американского Национального совета внешней торговли в Нью-Йорке Ричарда Савайи, который видит в лишении компаний США прав осваивать месторождения нефти и газа совместно с Россией их многомиллиардную упущенную синергию.

Также неминуемо последует замещение американских игроков в российских нефтегазовых проектах на конкурентов из Европы и Азиатско-Тихоокеанского региона. И если кооперация европейских концернов с Россией тоже в той или иной мере скована антироссийскими санкциями, то у Китая нет никаких ограничений — горизонт чист. А разве в глобальной экономике США видят Китай не своим ключевым стратегическим соперником? А еще нарастить присутствие в нефтегазовых проектах в России не прочь Индия и Южная Корея.

Так что курс, взятый Вашингтоном, не оставляет России альтернатив — в итоге мы пойдем по пути замещения американских игроков в альянсах на шельфе китайскими и индийскими партнерами, отчасти и европейскими.

Это тревожит заокеанских мэйджоров — им впору ударять в набат. Скажем, Exxon и Chevron уже всерьез забеспокоились — их менеджмент опасается, что ограничительные меры могут привести к развалу нефтегазовых проектов с участием российских игроков по всему миру. Более того, транснациональным корпорациям в глобальном смысле попросту некуда идти — более благоприятной гавани, чем Россия, с точки зрения перспективной ресурсной базы вкупе со стабильным геополитическим базисом, на карте-то и нет. Учитывая лоббистские возможности этих концернов и их роль в экономике США, можно предположить, что процесс принятия Вашингтоном закона об ужесточении антироссийских санкций вполне может быть заторможен.

Возможно, за желанием Дональда Трампа удержать монополию в части отмены санкционных резолюций подспудно может скрываться и желание скорой смены тренда в отношениях с Россией — известно, что в рамках германского саммита G20 при разговоре с Владимиром Путиным тема санкций звучала. И там, скорее всего, были позитивные ноты. Но это вопрос перспективы. Сейчас «вешать афишу» рано — Трампу надо переждать атаки конгрессменов. А они не ослабляют хватку: 11 июля вопрос об импичменте Трампа внесли на рассмотрение палаты представителей конгресса США двое демократов.

Зато в энергетических аспектах американский лидер уже продемонстрировал амбициозность и решительность. Процесс его адаптации в Овальном кабинете завершен — прошло достаточно времени, чтобы приступить к реализации провозглашенных еще в ходе предвыборной кампании планов. Революционные ходы у Трампа случаются — в энергетической доктрине взят крен на углеводородный сегмент — как, впрочем, он ранее и обещал. Чего стоит его указ о выходе из Парижского соглашения по климату, который обескуражил многих европейских лидеров, делающих ставку на возобновляемые источники энергии.

Потому не исключено, что новые переговорные раунды России и США на высшем уровне тоже могут обрести революционный окрас — слом возможен. Ведь Трампу для самоутверждения важно зачистить поле от «дурного наследия» Барака Обамы.

Трамп непредсказуем как политик, но вменяем как бизнесмен. И его попытки встать на путь налаживания бизнес-кооперации с Россией — пожалуй, единственная здравая стратегия. На этом настаивает большой энергетический бизнес Америки. Да и мы не против.

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