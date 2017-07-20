Генпрокуратура вызвала руководителя Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Юрия Исаева и главу временной администрации банка «Югра» Дмитрия Онегина, передает RNS.

Ранее сообщалось, что ЦБ и АСВ решили приостановить выплаты вкладчикам «Югры» после протеста Генпрокуратуры, которая потребовала отменить решения о введении временной администрации и моратория на требования кредиторов.

Это поставило под вопрос начало страховых выплат вкладчикам «Югры». Однако после консультаций было решено производить выплаты в соответствии с графиком.

В Генпрокуратуре считают, что введение временной администрации повлечет ущерб для федерального бюджета, снизит доступность кредитования малого и среднего бизнеса, ухудшит инвестклимат в России, а также приведет к ускорению инфляционных процессов.