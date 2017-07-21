Банк России расширит условия получения прямого возмещения убытков (ПВУ) при ДТП, отменив ограничение на число транспортных средств, ставших участниками столкновения. Ранее обращаться к своему страховщику (а не в компанию виновника) можно было только в случае, если на дороге не смогли разъехаться два автомобиля. О предстоящей отмене ограничения говорится в проекте указания ЦБ, с которым ознакомились «Известия». Указание, вступление которого в силу запланировано на конец сентября 2017 года, призвано облегчить жизнь российских автовладельцев. Однако сами они считают, что это очередной маневр страховщиков в торге за либерализацию тарифов по обязательному страхованию автогражданской ответственности (ОСАГО).

Сегодня автовладелец после аварии может обратиться за возмещением ущерба в свою страховую компанию, если соблюдены три условия: вред в ДТП причинен только автомобилям, у всех участников аварии есть полис ОСАГО и происшествие произошло с участием двух транспортных средств. Теперь же своим указанием регулятор ликвидирует последнее ограничение: если в ДТП пострадало более двух машин, автовладелец всё равно сможет обратиться в офис своей страховой компании.

В Российском союзе автостраховщиков (РСА) считают, что нововведение ЦБ может усложнить работу страховщиков.

— Помимо ухудшения положения потерпевших, указанные изменения значительно усложняют для страховщиков процедуру урегулирования убытков и увеличивают расходы на ведение дел, что в условиях явной недостаточности страховых тарифов может привести к снижению финансовой устойчивости и платежеспособности многих участников страхового рынка, — заявили «Известиям» в ассоциации.

Если хотя бы у одного из участников ДТП полиса ОСАГО не окажется, компании вынуждены будут отказать клиентам в прямом возмещении убытков. Автовладельцы, которые уже обратились к своим страховщикам, вынуждены будут забирать предоставленные документы, подавать их страховщикам виновника и снова представлять машину на осмотр. Таким образом, считают в РСА, это приведет к росту числа жалоб и обращений в суд со стороны потерпевших.

Также в РСА обратили внимание и на опыт европейских стран, где ДТП с участием более двух автомобилей регулируются без применения системы ПВУ.

Управляющий директор Национального рейтингового агентства (НРА), исполнительный директор аналитического центра «Институт страхования» Павел Самиев не согласился с представителями РСА, отметив, что нововведение не нанесет большого ущерба страховщикам.

— Я не думаю, что это повысит убыточность страховщиков, поскольку здесь нет прямой связи с мошенничеством. Да, будет больше предъявляться исков страховщиков постфактум друг к другу. Это, конечно, увеличит судебные издержки компаний, но не критично, — считает эксперт.

В Федерации автовладельцев России (ФАР) усматривают в инициативе определенный маневр со стороны страховых компаний.

— Сама по себе она действительно облегчит жизнь автовладельцам. Но подобные шаги — это подготовка к либерализации тарифов ОСАГО. Страховщики добиваются именно этого, а в обмен предлагают нам такие вот «пряники». Так было и при введении натурального возмещения убытков. Мы говорили, что это работать не будет и очень жестко с ними спорили, — сказал «Известиям» руководитель ФАР Сергей Канаев.

По его мнению, регулятор в споре между страховщиками и автовладельцами обычно склоняется в пользу первых. Тем не менее глава ассоциации выразил удовлетворение тем, что страховые компании готовы идти на переговоры.

— Мы хотим найти компромиссный вариант, который был бы и выгоден им с точки зрения бизнеса, и удобен автовладельцам. Понятно, что если нет маржи, никто работать не будет. Но сейчас ОСАГО неудобно — очень трудно застраховать автомобиль, и еще труднее получить выплаты, — сетует Сергей Канаев.

При всем понимании интересов страховщиков автомобилисты не могут согласиться на либерализацию тарифов по «автогражданке», поскольку это может привести к резкому росту цен. В интервью «Известиям» в начале июля первый зампред ЦБ РФ Сергей Швецов сообщил, что в перспективе считает необходимым введение свободного тарифа по ОСАГО.