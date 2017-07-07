Страховщики констатировали рост убыточности ОСАГО после вступления в силу закона о натуральном возмещении. Об этом рассказали «Известиям» официальные представители крупнейших игроков рынка — «АльфаСтрахования» и «Ингосстраха», а также источник в компании «РЕСО-Гарантия». Новый закон должен был свести к минимуму ущерб от «черных автоюристов» и снизить убыточность компаний. Если первую задачу решить удается, то со второй возникли проблемы. В четверг в Банке России состоялось совещание при участии страховщиков и автодилеров, на котором обсуждались возможные изменения в законе, рассказал «Известиям» вице-президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД). В Российском союзе автостраховщиков (РСА) убеждены, что закон нуждается в доработке.

Закон о натуральных выплатах по ОСАГО вступил в силу 28 апреля. Он позволяет гражданам при наступлении страхового случая вместо денежной компенсации сразу отремонтировать автомобиль в аккредитованной мастерской. Деньги можно получить лишь в исключительных случаях. Закон был поддержан страховщиками и принимался для борьбы с «черными автоюристами», которые через суды «выбивали» повышенные компенсации у компаний, из-за чего те несли потери.

Однако в итоге новый закон надежд страховщиков не оправдал.

— В 2016 году убыток всего страхового рынка по ОСАГО составил 60 млрд рублей. По итогам же этого года мы не только не ожидаем снижения убыточности — скорее всего, убытки увеличатся. В том числе из-за недостатков закона о натуральном возмещении, — посетовал в разговоре с «Известиями» официальный представитель компании «АльфаСтрахование» Юрий Нехайчук.

Он также сообщил, что на сегодняшний день в компании «АльфаСтрахование» на один рубль взносов приходится два рубля выплат.

Поправки о натуральной форме возмещения пока не заработали, как ожидалось, согласился и руководитель дирекции розничного бизнеса «Ингосстраха» Виталий Княгиничев. По его словам, в полной мере закон не справился и с «черными автоюристами».

Источник «Известий» в компании «РЕСО-Гарантия» сообщил, что «уменьшения убыточности как минимум не наблюдается — похоже, закон в этой части ожиданий рынка не оправдал».

Недовольны законом и автодилеры, которым приходится ремонтировать автомобили не по рыночным ценам, а по тем, которые рекомендует РСА. Эти цены являются минимальными, и мастерские не всегда могут найти запчасти по такой низкой стоимости.

— Разница между рыночными ценами и теми, по которым приходится производить ремонт в соответствии с рекомендациями РСА, составляет от 30 до 50%. При этом мы не можем работать ниже рентабельности или искать себе альтернативных поставщиков — все запчасти должны быть оригинальными, — рассказала «Известиям» директор департамента страхования финансовых услуг Автомобильной группы «Авилон» Оскана Семина.

Президент РСА Игорь Юргенс рассказал «Известиям», что ассоциация, хотя и поддерживает закон в целом, но тем не менее предлагает законодателям еще поработать с его отдельными положениями. Также, по мнению Игоря Юргенса, сложности могут возникнуть и с реализацией жесткого требования к расстоянию до станции техобслуживания в 50 км.

— Мы прекрасно понимаем, что многие дилерские станции, отвечающие этим и ряду других требований, находятся в столице субъекта. Соответственно, если автомобиль новый и ездит где-то в области, то натуральное возмещение ему получить уже не удастся, — сказал он.

Страховое сообщество продолжает возлагать большие надежды на принятый закон и поддерживать идею натурального возмещения. Окончательно судить об эффекте закона можно будет, когда наберется более детальная статистика и практика применения этих норм, считают собеседники «Известий». Однако уже сейчас рынок испытывает значительные трудности при работе с ОСАГО, которые в итоге скажутся и на потребителях.

Оптимальным входом из ситуации может стать либерализация тарифов ОСАГО. Такую точку зрения высказал 4 июля в интервью «Известиям» первый зампред Банка России Сергей Швецов.

В пресс-службе ЦБ РФ «Известиям» сообщили, что хотя и не наблюдают резкого роста убыточности ОСАГО, но прорабатывают вопрос возможного изменения Единой методики определения стоимости восстановительного ремонта поврежденного транспортного средства, в том числе — порядка формирования стоимостных справочников. При этом регулятор отметил, что законодательство устанавливает требование об использовании для расчета именно средних стоимостей. О методике их определения сейчас и ведутся основные дискуссии, пояснили в ЦБ.