Центральный банк закроет недобросовестным санаторам возможность перевода «плохих» активов на баланс оздоравливаемых кредитных организаций. Это следует из разработанного Минфином и ЦБ законопроекта, с которым ознакомились «Известия». Документ вводит в закон о ЦБ новый норматив для банковских холдингов. Прежде банки-санаторы после получения контроля над оздоравливаемыми организациями нередко использовали их как «склад» для собственных проблемных активов. Таким образом происходило оздоровление санатора и дальнейшее ухудшение баланса санируемого. Введение норматива, ограничивающего для холдингов размер риска на одного заемщика, позволит решить эту проблему, утверждают эксперты. Зампред Центробанка Василий Поздышев пояснил «Известиям», что позднее к этому закону будет разработан акт ЦБ, в котором для банковских холдингов будут прописаны и другие нормативы.

В прошлом году председатель Центробанка Эльвира Набиуллина среди «системных недостатков», которые имеются в механизме санации, упоминала «мотивацию санатора использовать банк как склад плохих активов».

Банковские холдинги сейчас должны уведомлять ЦБ только о создании управляющей компании и предоставлять отчетность о рисках. Также на них распространяются и требования о раскрытии информации. Новый закон обяжет холдинги соблюдать обязательные нормативы и требования к управлению капиталом, рисками и т.д.

— С Минфином мы пока обсуждаем законопроект по банковским холдингам, а нормативы будут в отдельном акте, — рассказал «Известиям» зампред ЦБ Василий Поздышев.

Проект закона определяет лишь один норматив для банковских холдингов. Для них устанавливается максимальный размер риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков — согласно документу, он не должен превышать 25% размера капитала холдинга. Сейчас такой норматив (Н6) действует только для отдельных банков.

Для холдингов, состоящих из кредитных организаций, которые и ранее соблюдали норматив Н6, ничего не меняется: выполняя требование на уровне банков, они будут выполнять его и на уровне холдинга. Проблемы могут возникнуть у холдингов, в которые входит санируемый банк, не обязанный соблюдать нормативы ЦБ, заявил «Известиям» руководитель отдела валидации рейтингового агентства «Эксперт РА» Станислав Волков.

— Если в холдинг входит санируемый банк, не соблюдающий Н6, то выполнить этот норматив на уровне холдинга может быть непросто. Также проблемы могут возникнуть у банковских холдингов, в составе которых есть крупные небанковские компании, ранее не учитывавшие ограничения на вложения в одну группу заемщиков, — добавил эксперт.

До сих пор отсутствие такого норматива нередко позволяло банкам-санаторам использовать оздоравливаемые организации как «склад» собственных проблемных активов. По словам Станислава Волкова, введение Н6 для холдингов ограничит желание инвесторов брать на санацию банки, чтобы использовать их для обхода требований к риску на одного заемщика.

Пресс-служба Банка России уточнила, что никаких послаблений для холдингов, в которых есть санируемые банки, не предусмотрено.

— Регулирование уровня риска на группу связанных заемщиков на уровне холдинга может быть достаточно серьезным вызовом как для структур с существенной долей нефинансовых активов, которые финансирует банк — участник этого холдинга, так и для держателей облигационных пакетов корпоративного и банковского сегмента, — сказал «Известиям» руководитель группы банковских рейтингов АКРА Кирилл Лукашук.

При этом эксперт не исключил, что последствием регулятивной новации может стать продажа или перераспределение части активов банковскими холдингами.