Центробанк провел 585 проверок банков в 2016 году, что на 62 меньше, чем годом ранее. Такая информация содержится в материалах регулятора. По словам экспертов, проверок действительно стало меньше, но они стали эффективнее, поскольку лицензий Банк России в прошлом году отозвал больше, чем в 2015-м.

В 2015 году Центробанк закрыл 93 кредитные организации, в 2016-м — уже 97. Еще 23 финансовых учреждения лишились лицензий с начала 2017 года. Как следует из статистики регулятора, наращивая темпы отзыва лицензий, ЦБ стал чаще наносить в банки внеплановые визиты. В 2016 году Банк России провел 585 проверок, 30% из которых — без предупреждения. Годом ранее было проведено 647 проверок, из которых на внеплановые пришлось 29,8%.

Основной причиной для визита ревизоров остаются факты несоблюдения «антиотмывочного» законодательства. В прошлом году на них пришлось более четверти всех нарушений, тогда как в 2015 году — 21,1%.

Зампред правления Локо-банка Андрей Люшин назвал рост числа внеплановых визитов следствием курса регулятора на избавление рынка от недобросовестных игроков. По его мнению, меры контроля сохранятся до тех пор, пока ЦБ будет продолжать «зачистку» банковской системы, то есть еще около 2–3 лет.

Как сообщила ведущий аналитик по банковским рейтингам «Эксперт РА» Людмила Кожекина, ЦБ стал уделять повышенное внимание деятельности заемщиков банков и оценке стоимости залогов по кредитам. По словам эксперта, при выявлении в рамках выездных проверок фактов уменьшения резервов за счет залогов по завышенной стоимости, а также заемщиков, имеющих признаки отсутствия реальности деятельности, банкам может грозить значительное дорезервирование.