Военный суд продлил срок ареста генералу ФСО России Геннадию Лопыреву до 23 октября 2017 года.

Лопырев обвиняется в получении взятки на сумму около 7 млн рублей, сообщил его адвокат Руслан Закалюжный. Сейчас предварительное расследование по делу завершено, с сына Лопырева Басманный суд взыскал денежные средства в размере 63 млн рублей, €1 млн и $350 тыс., пишет ТАСС.

Ранее Следственный комитет РФ возбудил в отношении руководителя Службы охраны на Кавказе ФСО России Геннадия Лопырева уголовное дело по подозрению в получении крупной взятки от начальников нескольких коммерческих структур. Как отмечается, Лопырев обещал за 6,27 млн рублей общее покровительство при заключении и исполнении государственных контрактов на проведение ремонтно-строительных работ.

Генералу грозит до 15 лет лишения свободы, вину он признает.