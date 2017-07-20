Бортовые самописцы потерпевшего крушение в Турции пожарного вертолета доставлены в Межгосударственный авиационный комитет, говорится в материалах МАК.

Инцидент произошел 2 июля, когда пожарный вертолет, на борту которого находился экипаж из трех граждан России и двух граждан Турции, упал в водохранилище Тахталы при попытке набора воды и затонул.

Второй вертолет отправился ему на помощь. Терпящим бедствие членам экипажа были брошены спасательные круги, благодаря чему они смогли остаться на воде и были спасены.