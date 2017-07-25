Ситуация с качеством воды на черноморском и азовском побережьях в этом году оценивается как контролируемая. По данным Роспотребнадзора, хуже положение на Каспии, в Балтийском море и Приморье. Кроме того, в два раза ухудшились микробиологические и санитарно-химические показатели в небольших поселках. В целом же по итогам прошлого года опасные бактерии обнаружены почти в 10% проб морской воды на российских пляжах, а в 6% проб — вредные примеси. По словам экспертов, главные источники загрязнения — сточные воды, промышленные производства и разрушающиеся горные породы.

По данным территориальных управлений Роспотребнадзора на июль, санитарно-эпидемиологическая ситуация на побережьях Черного и Азовского морей оценивается как контролируемая. Там купаться можно, а вот в Балтийском море — нельзя. Все водные акватории Петербурга (в том числе и Финский залив) не соответствуют санитарным нормам. Проглотив такую воду, можно заразиться острыми кишечными и энтеровирусными инфекциями, а также гепатитом А.

На пляжах Каспийского моря ситуация тоже неблагоприятная. Роспотребнадзор Республики Дагестан сообщил, что купальные зоны в Каспийске и Махачкале замусорены, не организован лабораторный контроль за качеством морской воды и песка, а также не решен вопрос очистки сточных вод.

В Приморском крае в этом году разрешено купаться лишь на 10 пляжах из 25. При этом в первой половине июля после анализа морской воды в открытых для купания местах выявлено превышение гигиенических нормативов. В частности, в двух бухтах Уссурийского залива — Муравьиной и Лазурной.

По данным бюллетеня Росстата «Основные показатели охраны окружающей среды», в течение прошлого года Роспотребнадзор исследовал 16,7 тыс. проб морской воды в российских морях по микробиологическим показателям. В итоге проверку не прошли 9,7% из них. Еще 13,5 тыс. проб специалисты проанализировали на соответствие санитарно-химическим показателям, и 5,9% из них оказались плохими. В целом микробиологические и санитарно-химические показатели морей с 2014 по 2016 год ухудшились на 0,5% и на 1% соответственно. А в сельских поселениях — в два раза. Если в 2014 году было выявлено 84 неудовлетворительные санитарно-химические пробы, то за два года эта цифра выросла до 205. По микробиологическому показателю ситуация аналогична: 214 плохих проб против 412.

Заведующая лабораторией биологической очистки ОАО «НИИ ВОДГЕО» Елена Соколова рассказала «Известиям», что микробиологическое загрязнение морской воды — результат сброса в море недостаточно очищенных вод из канализации.

— Когда самолет взлетает над Черным морем, отчетливо видны береговые выпуски сточных вод. В этих местах вода мутная и желтоватого цвета, — пояснила эксперт.

Елена Соколова рассказала, что проблема микробиологического загрязнения морской воды особенно актуальна для небольших населенных пунктов на побережье. В крупных городах, например в Сочи и Адлере, работают современные очистные сооружения. А в поселках, как правило, эти системы были установлены еще в 70–80-х годах прошлого века, они изношенные и не справляются с постоянно увеличивающимся расходом воды.

— Море способно самоочищаться. Однако для этого необходимо время. Но в период большого наплыва курортников многократно увеличивается объем сточных вод, растет концентрация патогенных микробов в воде. Люди, купающиеся рядом с местами сбросов, часто подхватывают кишечную палочку или ротавирус, — сказала Елена Соколова.

Еще один источник загрязнения моря в сельской местности — поля. Удобрения с них попадают в реки, а потом и в море.

Замдиректора по научной работе Государственного океанографического института им. Н.Н. Зубова Александр Постнов рассказал «Известиям», что наибольшее загрязнение российских морей химическими веществами, особенно южных (Черного, Каспийского и Азовского), отмечалось в 70–80-х годах прошлого века. Это было связано с интенсивным развитием промышленности. В начале 2000-х ситуация улучшилась в разы. Однако в последние годы показатели стали снова ухудшаться.

— В последние пять лет в некоторых районах мы отмечаем увеличение загрязненности морей на 10–20% по сравнению с 2005–2010 годами. В первую очередь это связано со сбросами промышленных предприятий, — сказал Александр Постнов.

Однако химические загрязнители оказываются в морях не только по вине промышленников, но и в результате естественных процессов. Например, из-за разрушения гор выделяется большое количество металлов, которые реки уносят в моря. Так медь, железо и никель оказываются в северной части Каспийского моря, в Черном море (в районе Сочи) и в Балтийском море (вблизи Карельского перешейка).

А вот попадание в моря ртути связано исключительно с деятельностью человека. Александр Постнов отметил, что этот загрязнитель отмечается в пробах Балтийского моря. А в последние годы ртуть стала обнаруживаться в Азовском море, в Таганрогском заливе.