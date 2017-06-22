В России может появиться документ «Об основах государственной политики в реализации внутреннего туризма и рекреационных зон в РФ». Об этом «Известиям» заявил глава совета директоров Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) — экспертной площадки администрации президента — Андрей Шутов. Он не исключил, что в случае положительной оценки на основе документа будет разработан и внесен в Госдуму соответствующий законопроект. По словам Андрея Шутова, тема внутреннего туризма вновь стала актуальной после введения антироссийских санкций: вчера на семинаре ЭИСИ в Петрозаводске было заявлено, что регионы должны предложить «дорожную карту» по развитию мест, которые привлекут российских и зарубежных туристов. Подготовленный документ будет направлен в администрацию президента.

Внутренний турпоток в России за последние три года вырос с 30 млн до 55 млн человек. По мнению экспертов, тренд на региональную идентичность задали санкции: Европа и США своими действиями в отношении России переориентировали туристические потоки. Сейчас граждане реже выбирают для отдыха зарубежные страны не только по финансовым, но и по политическим причинам.

Экспертный институт социальных исследований намерен подготовить аналитический доклад для администрации президента, в котором будут намечены основы госполитики в сфере внутреннего туризма. В случае если его поддержат, в том числе профильные ведомства и экспертное сообщество, в Госдуму будет внесен соответствующий законопроект.

— В нем (в документе. — «Известия») речь пойдет об основах, потому что эта тема должна быть приближена к регионам. В перспективе каждый субъект от Калмыкии, Камчатки до Карелии должен иметь собственную программу по развитию внутреннего туризма, — заявил «Известиям» Андрей Шутов. — Речь идет и о выгоде, которую регион может извлечь. Политика санкций, которая проводится в отношении России странами Запада, поможет вытолкнуть эту тему с периферии на передний край общественных дискуссий, государственных решений.

Для решения вопроса необходимо активное взаимодействие федерального центра и регионов. Диктовать свои траектории развития внутреннего туризма без учета региональной специфики нельзя, полагает глава совета директоров ЭИСИ.

— Когда федеральный центр говорит об основах, оценках — экономике, инфраструктуре, культуре, истории, — регионы должны предложить техническую документацию, «дорожную карту» по развитию мест, которые привлекут внимание российского и зарубежного туриста. Такой документ будет предложен и обществу, и власти, — подчеркнул он.

В документе планируется прописать механизмы взаимодействия между федеральными, региональными и муниципальными властями. В ходе семинара в Петрозаводске эксперты отметили, что в России отсутствует комплексный подход к организации инфраструктуры: нет транспортной логистики, не хватает гостиниц, нет маркетинговых стратегий в брендировании субъектов. Не проработан, по их мнению, и вопрос безопасности.

Профессор МГУ Виктор Кружалин напомнил также, что в вузах 40 регионов России сегодня нет специализации «туристический бизнес».

— Мы видим, что регионы начали активно этим заниматься — Тюменская и Владимирская области уже имеют хорошие показатели. У последней 3,5 млн туристов за прошедший год. Развиваются направления детского туризма, например, познавательные экскурсии. Калужская область реанимировала 100 деревень с помощью сельского туризма, — рассказал Виктор Кружалин.

Соучредитель ЭИСИ Станислав Еремеев отметил, что важно не только образование, местные власти должны помогать развивать туркомпании. Профессор МГУ Игорь Кузнецов полагает, что региональным и муниципальным властям следует заниматься развитием городской среды повсеместно. Пока этот процесс носит разрозненный характер, что мешает развиваться городам, а также малому и среднему бизнесу.

ЭИСИ намерен привлечь к работе специалистов Общественной палаты РФ. Документ «Об основах государственной политики в реализации внутреннего туризма и рекреационных зон в РФ» появится до конца года.