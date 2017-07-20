Сотни работников гостиничного и ресторанного сектора Греции устроили забастовку против трудовых реформ, предписанных кредиторами страны в обмен на фонды срочной помощи.

Как сообщает Reuters, они собрались в центре Афин в рамках 24-часовой забастовки против реформ, которые разрешат гибкие формы трудовой деятельности и меньшую минимальную заработную плату для молодых сотрудников.

Ранее совет директоров стабфонда одобрил третий транш кредита Греции на общую сумму €8,5 млрд.