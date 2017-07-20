Судебные приставы арестовали медицинскую технику гинеколога, осужденную ранее в Санкт-Петербурге за обман пациенток. Как сообщает УФССП по городу, бывший врач частной клиники задолжала обманутым клиенткам более 1 млн рублей.

Сейчас технику оценивают, чтобы потом продать и погасить долги, передает «Федеральное агентство новостей».

Напомним, 47-летняя гинеколог получила ранее 4 года лишения свободы условно и запрет на врачебную деятельность за обман обратившихся к ней женщин. Работая в частной клинике, она оказывала медицинские услуги, вследствие чего наступала мнимая беременность. Затем имитировался выкидыш.

С иском против гинеколога обратились две ее пациентки, у которых после медицинских вмешательств начались проблемы со здоровьем. Пострадавшие по решению суда должны были получить компенсацию морального и материального вреда, сообщает ИА «Невские новости».