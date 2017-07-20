Правоохранители Санкт-Петербурга задержали троих подростков в возрасте от 14 до 17 лет по подозрению в убийстве двух бездомных. Об этом сообщили в ГСУСК РФ по Петербургу.

Подростки задержаны в рамках расследования уголовного дела, которое было возбуждено по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» после обнаружения тела избитой женщины и госпитализации мужчины с тяжелыми травмами, позже скончавшегося в больнице.

Двух избитых до смерти человек правоохранители обнаружили в заброшенном доме на Дороге на Турухтанные острова в Кировском районе Петербурга. По данным следствия, подозреваемые совершили преступление 20 мая 2017 года из хулиганских побуждений. Погибшим они нанесли множественные удары ногами и лопатой по голове и телу. После этого они подожгли мусор в здании и ушли, сообщает сайт НТВ.Ru.

Подростки задержаны на двое суток. В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения и предъявлении им обвинения, сообщает «РИА Новости».