Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев не поддерживает ранее поступившую инициативу от одного из депутатов о переходе с киргизского алфавита на латинский. Об этом он заявил в четверг на международном форуме «Алтайская цивилизация и родственные народы алтайской языковой семьи».

Атамбаев уверен, что переход на латиницу никак не может повлиять на экономику страны, как считают многие страны. Он напомнил, что уже перешли на латинский алфавит Азербайджан и Туркмения, в процессе перехода находится Узбекистан, и принял решение сменить алфавит Казахстан. Однако, по словам киргизского главы, использование латинского алфавита не помогло Африке преодолеть бедность, а Япония и Китай наоборот успешно развиваются, используя иероглифы.

Неубедительно выглядит и попытка объяснить переход к латинице «возможностью объединить тюркские народы», считает Атамбаев. Он уверен, что постепенный переход на латиницу не объединяет, а наоборот, отдаляет наши народы.