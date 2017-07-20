Замглавы внешнеполитического ведомства США Томас Шеннон возглавит американскую делегацию в Вене.

Как сообщает «Газета.ру», в австрийской столице состоится комиссия по контролю за реализацией Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Ирана. Об этом сообщается на сайте Госдепа США.

Напомним, Иран и международные посредники скоординировали свои действия по ядерной программе, но, несмотря на это, санкции с Ирана не сняли.