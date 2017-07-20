Глава компании SpaceX Илон Маск, выступая на форуме NASA, признался, что хочет совершить полет на МКС.

Кроме того, миллиардер считает, что освоение Марса должно идти в форме «дружеского соревнования».

По его словам, в долгосрочной перспективе, когда у людей появится возможность совершать длительные экспедиции, в обществе быстро вырастет интерес к полетам в космос.

«Вопрос в том, когда такая возможность представится достаточно большому числу людей», — заключил Маск.