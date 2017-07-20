Илон Маск выразил желание посетить МКС
Глава компании SpaceX Илон Маск, выступая на форуме NASA, признался, что хочет совершить полет на МКС.
Кроме того, миллиардер считает, что освоение Марса должно идти в форме «дружеского соревнования».
По его словам, в долгосрочной перспективе, когда у людей появится возможность совершать длительные экспедиции, в обществе быстро вырастет интерес к полетам в космос.
«Вопрос в том, когда такая возможность представится достаточно большому числу людей», — заключил Маск.