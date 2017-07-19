Бывшего главу управления ФСИН по Ростовской области Сергея Смирнова задержали по подозрению в получении взятки на 2,6 млн рублей, сообщает «Лента.ру».

По версии следствия, с июля 2016 года по апрель 2017-го Ральников лично получил в виде взятки не менее двух млн рублей от замдиректора одной из коммерческих организаций.

Эти средства представляли собой незаконное вознаграждение за помощь в беспрепятственной приемке поставляемых компаниями товаров и своевременном перечислении на их расчетные счета.