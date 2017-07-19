В Казани планируют открыть гипермаркет иранских продуктов. В строительство намерена вложить $10 млн иранская компания «Заррин Содур Тус».

Инвесторы рассчитывают, что этот гигантский торговый центр станет точкой входа продукции из Ирана в Татарстан.

Как сообщает ресурс ProKazan.ru, на первом этаже должен быть продуктовый магазин, а на втором разместится пиццерия с пиццей иранского формата.

Что касается товаров, которые будут продаваться в гипермаркете, то тот же инвестор намерен запустить под Казанью кондитерский завод. Его продукция, в том числе, и будет поставляться в новый ТЦ.

По планам, гипермаркет иранской еды откроется уже в сентябре этого года.