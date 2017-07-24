Минобороны, Смоленский авиационный завод и частная авиастроительная компания «Современные авиационные технологии» заканчивают подготовку контракта на поставку Воздушно-космическим силам новейшего учебно-тренировочного самолета СР-10. Первая партия машин поступит в войска до конца следующего года. Эта новинка из-за своего нестандартного вида и компоновки уже получила у военных неофициальное название — «странный самолет». По мнению экспертов, машина крайне необходима ВКС России. Она открывает новую веху в истории российской авиации — военные впервые закупают самолет, разработанный частной компанией.

«Странный самолет» СР-10 — это небольшая реактивная машина, предназначенная для первичной летной подготовки курсантов летных училищ. При весе чуть более 3 т двухместный самолет развивает скорость до 800 км/ч. Машина способна подниматься на высоту 11 тыс. м. Свое прозвище СР-10 получил из-за крыльев с обратной стреловидностью. В отличие от обычных их угол направлен не к носу машины, а к хвосту. Самолет разработан частной компанией «Современные авиационные технологии», а производиться будет на Смоленском авиазаводе (входит в состав корпорации «Тактическое ракетное вооружение»).

Как рассказали «Известиям» в главном командовании ВКС России, в настоящее время контракт на закупку СР-10 уже подготовлен и находится в стадии согласования. Эту информацию подтвердили на Смоленском авиационном заводе, где «странный самолет» будет производиться серийно.

— Мы ожидаем, что контракт будет подписан в ближайшие две-три недели, — заявил «Известиям» руководитель предприятия Сергей Никольский. — Сложность переговоров в том, что впервые Минобороны ведет работу с частным авиапроизводителем. Это первый случай в истории. Поэтому заключение договора требует дополнительной проработки и времени. Новая машина заменит парк устаревших чешских учебно-тренировочных самолетов L-39.

По словам Сергея Никольского, время от момента подписания контракта до поставки установочной партии составит 14 месяцев. Поэтому ожидается, что первые СР-10 пополнят авиационный парк ВКС России к концу следующего года. На машине не предусмотрена установка вооружения. Она будет решать только учебные задачи.

По планам военных, «странный самолет» станет важным звеном в подготовке будущих пилотов реактивных самолетов. На нем будут проходить обучение будущие истребители, штурмовики, разведчики и даже командиры дальних стратегических ракетоносцев Ту-160. СР-10 станет промежуточным звеном между легкомоторным Як-152 и более сложным Як-130.

— На Як-152 курсанты получат первые навыки пилотирования. Взлет-посадка и выполнение несложных фигур высшего пилотажа, — рассказал «Известиям» независимый военный эксперт Антон Лавров. — Но Як-152 турбовинтовой самолет. А летчикам предстоит летать на реактивных. Як-130 — это более сложная машина, на которой курсант учится пилотировать «большие» авиационные комплексы и применять оружие. На «130-м» стоят специальные системы, имитирующие полеты всех типов истребителей, штурмовиков и бомбардировщиков. Переходить сразу с турбовинтового на реактивный самолет сложно. Поэтому промежуточным звеном между ними станет СР-10. Впервые в истории машина закупается у частного производителя. Это открывает большие перспективы перед частными производителями вооружений и военной техники.

Как отметил эксперт, СР-10 пригодятся не только в летных военных училищах, но и строевых частях и учебных центрах ВКС, где пилоты смогут на них постоянно поддерживать летные навыки. Ранее для этих задач использовались чешские L-39.

В настоящее время в российских Воздушно-космических силах и Морской авиации эксплуатируется более 150 L-39. Их поставка началась еще в начале 1980-х годов.