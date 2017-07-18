Минобороны и корпорация «Иркут» заканчивают модернизацию сверхманевренного истребителя Су-30СМ. Ему будет присвоен индекс Су-30СМ1. Доработки коснутся бортового радиоэлектронного оборудования, также самолеты смогут применять новейшие высокоточные боеприпасы. По оценкам экспертов, обновленные «сушки» по своим возможностям сравняются с боевыми машинами пятого поколения.

Как рассказали «Известиям» в командовании Воздушно-космических сил, модернизация Су-30СМ идет с учетом опыта повседневной и боевой эксплуатации истребителей. Обновленные «сушки» получат ряд улучшений в области бортового радиоэлектронного оборудования, а также расширенную номенклатуру высокоточных боеприпасов. В настоящее время уже модернизированы несколько машин. В Объединенной авиастроительной корпорации подтвердили, что работы ведутся, но от дальнейших комментариев отказались.

Военный эксперт Антон Лавров рассказал «Известиям», что если в названии машины добавляется одна цифра, то речь, скорее всего, идет о добавлении новых типов боеприпасов в номенклатуру применяемого истребителем вооружения.

— Су-30СМ очень хорошая машина, — отметил эксперт. — В случае с СМ1 речь может идти о добавлении новых подвесных обзорных систем и интеграции дополнительного вооружения. Можно предположить, что обновленные истребители получат возможность применять корректируемые авиабомбы КАБ-250, а также ракеты «воздух-поверхность» Х-59МК2.

Бомба КАБ-250 имеет модульную конструкцию и может оснащаться высокоточными системами спутникового и лазерного наведения. Изделие создавалось в ответ на разработку США управляемых авиационных бомб семейства SDB (Small Diameter Bomb). Ими оснащаются американские истребители пятого поколения F-22 и F-35. КАБ-250 с лазерной головкой наведения и осколочно-фугасной боевой частью предназначена для поражения небронированной техники, железнодорожных узлов, складов и других объектов противника. Авиабомба может применяться как одиночно, так и залпом с самолета, оборудованного бортовыми лазерными целеуказателями, а также при внешней подсветке целей с земли.

Х-59МК2 — дальнейшее развитие ракеты Х-59. Последняя предназначалась для поражения надводных целей типа «катер» или «корабль». В варианте МК2 к этим возможностям добавилась возможность уничтожения малоконтрастных на фоне земли стационарных наземных целей с заранее разведанными координатами. Ракета относится к классу высокоточных авиационных средств поражения, действующих по принципу «выстрелил-забыл».

Истребитель Су-30СМ — последняя модификация самого массового серийного российского многоцелевого истребителя Су-30 поколения «4++». Это первая машина, обладающая сверхманевренностью. Эти качества истребитель получил благодаря высокоэффективной интегральной аэродинамической схеме планера, системе управления вектором тяги двигателей АЛ-31ФП, а также переднему горизонтальному оперению. Благодаря бортовой РЛС «Барс» пилот может применять оружие в маневренном полете на большой дальности. При этом одновременно атаковать одну воздушную и одну наземную цели.

Самолет способен применять весь спектр современного и перспективного высокоточного вооружения класса «воздух-воздух» и «воздух-поверхность». И без дозаправки и подвесных баков пролететь до 3 тыс. км. В ходе недавнего посещения Иркутского авиационного завода (ИАЗ) замминистра обороны Юрий Борисов сообщил, что в 2017 году ВКС ожидают поставки 17 новых истребителей семейства Су-30СМ.