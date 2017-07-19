В парке имени Дзержинскому в Курске гипсовый постамент революционеру решено заменить на бронзовый. Его планируют установить на постамент, облицованный гранитом 11 сентября в день 140-летия со дня рождения Дзержинского.

18 июля местные жители могли наблюдать грузовой автомобиль практически в центре парка. Машину специально пригнали, чтобы демонтировать памятник. Снять скульптуру с постамента оказалось сложно, специалистам даже пришлось разделить ее на части, сообщает KurskCity.ru.

Местные жители отреагировали на такое обращение с памятником, который установили здесь еще в 1952 году, возмутило. Многие переживали, что его уберут совсем, а то и переименуют парк и близлежащую улицу. Администрация Курска развеяла страхи горожан, рассказав, что просто поменяют скульптуру. Денежные средства на новый постамент революционеру собрали ветераны структур госбезопасности. Новый памятник Феликсу Дзержинскому, который будет выше предыдущего, выполнил местный скульптор Юрий Киреев.