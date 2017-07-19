Сотрудникам ДПС разрешили останавливать автобусы и автомобили вне стационарных постов. Об этом сообщил первый замглавы МВД Александр Горовой.

Приказ, запрещающий остановку вне постов ДПС, был принят пять лет назад. Как отметил Горовой на совещании у президента России Владимира Путина, это было ошибкой.

Также замглавы МВД рассказал, что общее число пассажиров, погибших по вине водителей автобусов, выросло на 21%. Ведомство планирует проверить исполнение федерального закона об организации пассажирских перевозок. Результаты проверки будут переданы в прокуратуру.

Отметим, что ранее сотрудники ДПС могли останавливать автобусы и автомобили для проверки документов исключительно на стационарных постах.