Госдума приняла законопроект, который вводит уголовную ответственность и наказание до 5 лет лишения свободы за незаконные выдачу и получение бюллетеня для голосования за другого избирателя или неоднократное голосование.

Согласно тексту законопроекта, главу 19 Уголовного кодекса предлагается дополнить статьей 142.2 «Незаконные выдача и получение избирательного бюллетеня, бюллетеня для голосования на референдуме».

За повторную выдачу избирательных бюллетеней предлагается наказывать штрафом до 500 тыс. рублей или лишением свободы на срок до 4 лет.

За получение таких бюллетеней предлагается установить наказание в виде штрафа до 300 тыс. рублей или лишения свободы на срок до 3 лет.

Если эти преступления совершены группой людей, их предлагается наказывать штрафами до 700 тыс. рублей или или лишением свободы на срок до 5 лет.