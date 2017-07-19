Семена опасной повилики обнаружены в пряностях и специях, произведенных в Энгельсском районе Саратовской области. Подкарантинную продукцию обнаружили во время гербологической экспертизы.

В пресс-службе регионального Россельхознадзора не уточнили название предприятия, которое выпустило зараженные сорняком специи. Однако известно, что в этой сфере в Энгельсе работают три компании ТД «Див», «АВС Продукт» и «Велес».

В ведомстве успокоили, что зараженная партия не подлежит вывозу за пределы Саратовской области, передает ИА «Взгляд-инфо».

Повилика является сорняком, который снижает урожай и качество продукции. Травы, зараженные повиликой, плесневеют. При скармливании их животным могут вызвать у них заболевания. Этот сорняк также является переносчиком вирусных болезней растений.

Несколько дней назад стало известно о том, что опасного вредителя нашли в партии свежего перца, который был доставлен в Омск из Казахстана. В итоге вся партия овощей была немедленно уничтожена.