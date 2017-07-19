Останки японского солдата Второй мировой войны найдены на Сахалине
Останки воина императорской армии Японии времен Второй мировой войны обнаружили бойцы отряда «Авиапоиск». Вместе с участниками фондов «Пионер» и «Победа 1945» они проводили полевые работы в Смирныховском районе Сахалинской области.
Как сообщили представители отряда на своей странице в социальной сети «ВКонтакте», копателям удалось обнаружить не только скелет воина, но и его «ботинки, две обоймы с патронами от винтовки «Арисака», фрагменты кошелька» и курительную трудку.
Отмечается, что останки воина в дальнейшем передадут японской стороне.