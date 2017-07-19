Официальный представитель Госдепартамента США Хизер Науэрт заявила о том, что в Вашингтоне крайне обеспокоены словами главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова о чеченских гомосексуалистах.

«Комментарии чеченского президента очень беспокоят и очень расстраивают нас. Госдепартамент не раз выражал свою обеспокоенность тем, как обращаются с представителями ЛГБТ в Чечне», — заявила Науэрт, ее слова приводит «Лента.ру».

Представитель американского внешнеполитического ведомства подчеркнула, что Госдеп намерен инициировать обсуждение вопроса о соблюдении прав членов ЛГБТ-сообщества в республике «на высоком уровне».

Напомним, 15 июля в интервью телеканалу HBO Кадыров на вопрос журналиста о геях в Чечне ответил, что в республике «таких людей нету», а также предложил забрать их в Канаду, если вдруг такие и имеются.