После официальных двухчасовых переговоров главы российского и американского государств провели вторую встречу на полях саммита G20 в Гамбурге.

Об этом сообщили СМИ, ссылаясь на представителя из Белого дома.

Подробности упомянутой встречи не уточняются, однако ранее основатель и руководитель международной исследовательско-консалтинговой фирмы Eurasia Group Иэн Бреммер рассказал, что она прошла вечером и продолжалась около часа. Именно он первым сообщил об этом.

В интервью агентству Bloomberg он сообщил, что после официальной встречи состоялась еще одна, о которой никто не слышал.

Напомним, сообщалось лишь об одной встрече Трампа и Путина на полях G20 в Гамбурге. Она продлилась 2 часа 15 минут, хотя первоначально была рассчитана приблизительно на полчаса.