В ходе исследования, посвященного столетию Октябрьской революции, Институт социологии РАН выяснил, что почти треть опрошенных россиян не могут оценить последствия революции позитивно или негативно.

Директор Института российской истории РАН в 1993–2010 годах Андрей Сахаров рассказал «Известиям», что огромным прорывом в деле изучения реальных обстоятельств событий 1917 года было открытие в 1990-е годы архивов.

В то же время директор НИИ политической социологии Вячеслав Смирнов прогнозирует, что со временем полярность мнений и актуальность тех событий неизбежно будут снижаться.

— Уже скоро отношение к тем событиям встанет в один ряд, например, с опричниной Ивана Грозного и другими делами давно минувших дней. Это нормально, — считает он.

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Россияне больше не гордятся Октябрем