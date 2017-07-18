Исполнительный директор Евразийской Ассоциации Duty Free Фатима Дзоблаева раскрыла интересную подробность из новой антитабачной концепции российского министерства здравоохранения: оказывается, ведомство предлагает запретить беспошлинную продажу сигарет.

«То есть они будут продаваться по полной цене с оплатой налогов, акцизов и таможенной пошлины», — пояснила Дзоблаева в рамках своего выступления на заседании экспертного совета ФАС по развитию конкуренции на рынке табачной продукции.

Информацию о том, что пункт об отмене беспошлинной продажи сигарет действительно есть в концепции, уже подтвердили в самом Минздраве. Ведомство ссылается на соответствующее положение Рамочной конвенции Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по борьбе против табака, к которой наша страна присоединилась шесть лет назад.

В частности, конвенция провозглашает право своих участников «учитывать свои национальные цели в области здравоохранения, касающиеся борьбы против табака, и, в соответствующих случаях, вводить или сохранять меры, которые могут включать запрещение или ограничение, в соответствующих случаях, продажи безналоговых и беспошлинных табачных изделий лицам, осуществляющим международные поездки, и/или ввоза ими этих изделий».

Евразийская Ассоциация Duty Free считает, что отмена беспошлинной продажи сигарет избыточна в качестве меры борьбы с табакокурением, поскольку не повлечет за собой сокращения потребления табачных изделий.

Дзоблаева напомнила, что магазины беспошлинной торговли в аэропортах соблюдают все антитабачные меры, установленные для торговых точек, в которых реализуются сигареты. «Выкладка, реклама, информация о вреде курения на пачке сигарет имеется, запрет на курение в аэропортах действует, продажа в аэропортах идет только по посадочному талону и паспорту. Соответственно, несовершеннолетним продать табак невозможно», — заверила она.

Эксперты уже заявили, что запрет на беспошлинную торговлю сигаретами приведет к снижению потока покупателей в магазинах Duty Free и падению объема неавиационного сегмента прибыли аэропортов.