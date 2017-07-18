Неизвестные в США выпустили на волю 35 тыс. домашних норок
Тридцать пять тысяч домашних норок выпустили из клеток на ферме в городе Иден-Валли в США. Местные СМИ сообщают, что инцидент произошел в ночь с воскресенья на понедельник. Предположительно зверьков выпустили на свободу «защитники животных».
Вандалы разрушили часть ограждения фермы и дали норкам возможность выбраться на свободу.
Полиция считает, что мотив ограбления отсутствует: незаметно увезти такое большое число норок не представляется возможным.
Подозрения падают на активистов движения в защиту прав животных. Они выступают против разведения и забоя зверей ради получения меха.
Однако скорее всего активисты обрекли своих «подзащитных» на верную смерть.
Норки, никогда до этого не жившие на воле, не обладают навыками, необходимыми для выживания в дикой природе.
Содействие полиции оказывает ФБР. За информацию о виновниках происшествия назначено вознаграждение.