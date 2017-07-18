Оборот розничной торговли России за три кризисных года упал на 14,6%, в том числе продажи продовольствия — на 15%, а непродовольственных товаров — на 14,4%, подсчитали эксперты РАНХиГС.

В частности, за два последних года розничный товарооборот потерял 5,7%, продажи продуктов просели на 6,6%, непродовольственных товаров — на 4,9%, передает АНРТ.

Как отмечается в отчете, крупнейший по масштабам период спада в отечественной рознице почти прекратился — в апреле 2017 года общий оборот ритейла вырос на 0,1% год к году, в мае рост усилился до 0,7%.

Таким образом, РАНХиГС, оценив падение за три года, подвела первые итоги кризиса в российской экономике для сектора розничной торговли.